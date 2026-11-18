Una banda integrada por cuatro delincuentes perpetró un robo en una vivienda de la zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto, después de vigilar los movimientos de sus ocupantes mediante una cámara espía instalada frente al inmueble.

Los antisociales ingresaron al domicilio utilizando una escalera, forzaron la puerta del garaje con una pata de cabra y recorrieron los ambientes en busca de objetos de valor. En menos de 50 minutos sustrajeron dinero en efectivo, joyas, equipos electrónicos y un vehículo.

La víctima denunció la sustracción de 12.000 dólares, 27.000 bolivianos, joyas de su esposa, una computadora portátil y otros objetos de valor.

Instalaron una cámara para vigilar los movimientos de la familia

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes comenzaron a vigilar la vivienda desde las primeras horas de la mañana. Uno de los integrantes de la banda habría colocado una cámara espía al pie de un árbol, frente al inmueble, para controlar los movimientos de sus ocupantes.

“Han puesto una cámara aquí al frente, a las cinco de la mañana la han puesto y cuando ya abandonan se lanzaron la cámara”, relató el afectado.

Una vez que comprobaron que la vivienda estaba sin sus ocupantes, los sujetos ejecutaron el robo.

Ingresaron con una escalera y forzaron la puerta del garaje

Las imágenes y el relato de la víctima permitieron reconstruir parte de la forma en que operaron los delincuentes.

Uno de los sujetos trepó la pared de una vivienda vecina y utilizó una escalera para ingresar al inmueble. Posteriormente, otros integrantes de la banda forzaron la cerradura del garaje utilizando una pata de cabra.

Una vez dentro, subieron hasta el cuarto piso, destrozaron puertas y revisaron los ambientes para sustraer dinero y objetos de valor.

“Lo deschapó y se entraron los demás”, explicó la víctima al describir cómo lograron ingresar.

Después de reunir los objetos robados, los delincuentes escaparon en diferentes momentos: una pareja salió primero del inmueble, otro sujeto se llevó el vehículo de la familia y el último se retiró después de cumplir labores de vigilancia.

Vecinos se declaran en alerta por temor a nuevos robos

El hecho generó preocupación entre los habitantes de la zona Santa Rosa, quienes denunciaron sentirse vigilados después de conocer que los delincuentes habrían utilizado una cámara para estudiar los movimientos de la familia afectada.

Los vecinos manifestaron que han observado a personas desconocidas permanecer durante varios minutos en las calles del sector, situación que incrementó el temor, especialmente entre las familias que dejan a sus hijos solos mientras salen a trabajar.

“Nos han vigilado bastante. Ha venido varios hombres, aquí se sientan, ponen así. Lo que robaron al vecino fue que pusieron cámaras, le vigilaron bien y nosotros estamos cerca, entonces tenemos mucho miedo”, relató una vecina.

Otros habitantes señalaron que comenzaron a reforzar las medidas de seguridad en sus viviendas y advirtieron que permanecerán atentos ante cualquier movimiento sospechoso.