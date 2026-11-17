Estados Unidos, Bolivia y México perdieron este martes el estatus de países libres de sarampión, a causa de la actual oleada endémica de contagios, mientras que a Guatemala estaría a punto de sucederle lo mismo, anunció la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que había obtenido ese estatus en 2000, tras décadas de campañas de vacunación.

"La vacunación es la principal medida para protegerse", recordó en teleconferencia de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

"Si bien esto representa un importante retroceso, los países ya están tomando medidas para controlar sus brotes; Bolivia, México y Estados Unidos están implementando acciones para reforzar la vacunación, la vigilancia y la respuesta ante los brotes" aseguró.

- Transmisión de una misma cepa -

Desde principios de 2026 se han registrado 5.182 casos confirmados en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública en Estados Unidos.

Esto se compara con 2.289 casos durante todo 2025 y constituye el nivel más alto registrado por el CDC desde 1991.

La situación en México está mejorando, concedieron los expertos de la OPS en teleconferencia de prensa, pero el nivel de transmisión aún es considerado elevado, tras un año de monitoreo especial.

La OPS espera doce meses, en los que vigila el nivel de transmisión de una misma cepa del virus, antes de retirar el estatus a un país.

"México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado diminuir importantemente el número de casos", explicó Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó este martes nuevos datos en rueda de prensa en la capital mexicana.

"En febrero, hubo más de 1.314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos" aseguró.

"La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (...). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo" indicó por su parte Daniel Salas en la teleconfencia de prensa desde Washington.

Según el último boletín de la OPS, la situación en Bolivia es de 597 casos en 2025, y 108 casos en lo que va de año.

El caso de Guatemala es también alarmante, pero el periodo de 12 meses se cumple el próximo 23 de diciembre, así que la OPS no puede aún retirarle el estatus, explicó Salas.

De acuerdo con las estadísticas de la OPS, actualizadas al 5 de noviembre, en Guatemala se han contabilizado 34.748 casos y 53 muertes.

- Una enfermedad muy contagiosa -

En 1994, los países americanos adoptaron el compromiso de eliminar el sarampión. La estrategia de la OPS se basó en campañas masivas, vacunación sistemática y una cobertura de al menos el 95%.

Ese 95% tiene que ser alcanzado en las dos dosis de vacunas que debe recibir cada paciente.

En 2002 se interrumpió la transmisión endémica en el continente americano. En 2016, la región recibió oficialmente la certificación de eliminación del sarampión, es decir, que aunque pudiera haber brotes, ya no era una enfermedad endémica.

El sarampión provoca fiebre, afecciones respiratorias y erupciones cutáneas, pero también, en algunos casos, complicaciones más graves como neumonía e inflamación del cerebro, e incluso la muerte.

Extremadamente contagiosa, la enfermedad se transmite por vía aérea, y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada se haya marchado.

La pandemia del covid-19 y la desconfianza que generó la confusión sobre los tratamientos médicos provocó una pérdida de cobertura de vacunación en enfermedades como el sarampión.

"Ver cómo esta protección se erosiona y cómo los niños sufren las consecuencias es profundamente frustrante", dijo a la AFP Krutika Kuppalli, médica infectóloga en Texas.