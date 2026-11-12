Licuado de papaya, avena y linaza: una opción para mejorar la digestión

Comenzar la mañana con una bebida completa que te llene de energía y te haga sentir bien desde temprano es una de las mejores formas de consentirte.

Cuando no hay mucho tiempo para preparar un almuerzo elaborado, recurrir a los licuados caseros se vuelve la alternativa más rápida para desayunar algo rico, fresco y lleno de grandes beneficios en un par de minutos.

¿Qué ingredientes lleva el licuado para mejorar la digestión?

La papaya es una de esas frutas tropicales perfectas para las mañanas por su textura suave y su dulzura tan natural que no necesita nada más, pero también con grandes beneficios para la salud.

Al combinarla con granos y semillas tan nutritivos como la avena y la linaza, consigues una mezcla potente pero muy ligera que cae de maravilla al estómago para empezar el día con el pie derecho.

Lo mejor de este licuado es que resulta facilísimo de preparar, ya que requiere ingredientes sencillos que normalmente todos tenemos almacenados en la alacena. Con sólo pasarlo por la licuadora consigues una textura cremosa que te mantendrá satisfecho durante toda la mañana sin complicarte la existencia en la cocina.

1 taza de papaya fresca cortada en cubitos

2 cucharadas soperas de hojuelas de avena

1 cucharada sopera de semillas de linaza

1 taza de agua o la leche de tu preferencia

Una pizca de canela en polvo (opcional)

¿Cómo hacer licuado para combatir el estreñimiento?

Pela el trozo de papaya, retira todas las semillas negras de su interior con la ayuda de una cuchara y corta la pulpa en cubos medianos.

Coloca la taza de papaya picada dentro del vaso de la licuadora junto con las dos cucharadas de avena y la cucharada de linaza.

Vierte la taza de agua o tu leche favorita sobre los ingredientes secos; si te gusta que tenga un sabor un poco especiado, añade la pizca de canela en polvo en este momento.

Enciende la licuadora a velocidad media durante un minuto entero para que tanto la avena como las semillas de linaza se muelan muy bien y la mezcla quede uniforme.

Sirve tu licuado y disfrútalo recién hecho para aprovechar al máximo su frescura y su textura ligera.

¿Para qué sirve mezclar papaya con linaza y avena?

Funciona como un motor natural para la digestión, ayudando a que el estómago trabaje ligero, sin pesadez y evitando esa molesta sensación de inflamación al almorzar.

Al juntar la fibra de los granos con la frescura de la fruta, logras una bebida que limpia el organismo y mantiene tu tránsito intestinal trabajando a buen ritmo todos los días.

Otra gran razón por la que se ha vuelto una opción tan popular para el desayuno es porque te llena de energía y te quita el hambre por varias horas sin caer pesado.

La avena y la linaza evitan que te dé el típico bajón a mitad de la mañana o que andes picando antojos entre comidas, es el aliado perfecto si buscas alimentarte bien, cuidar tu peso o simplemente arrancar tu jornada sintiéndote con fuerza y enfocado.

Este licuado además cuida tu corazón y la apariencia de tu piel, sus ingredientes naturales ayudan a mantener a raya los niveles de grasa en la sangre y a balancear el azúcar, mientras que sus vitaminas y antioxidantes le dan un toque extra de hidratación a tu cuerpo. En pocas palabras es una alternativa casera, barata y riquísima para consentirte todas las mañanas sin complicarte la vida.

Fuente: Milenio.