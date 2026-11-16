Especialistas explican cómo prevenir la diabetes desde la alimentación

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, especialistas en salud y nutrición alertaron sobre el crecimiento de esta enfermedad y la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenirla y evitar complicaciones.

El médico Javier Mercado, durante una entrevista en El Mañanero, explicó que se calcula que más de 580 millones de personas viven con diabetes en el mundo, según reportes correspondientes a 2022.

“Es una enfermedad que silenciosamente puede dejarte al paciente con amputaciones, con insuficiencia renal, aumenta el riesgo de embolias, de infartos”, señaló.

El especialista explicó que la diabetes tipo 2 es la más frecuente y está relacionada con la resistencia a la insulina, un fenómeno que impide que el organismo utilice adecuadamente el azúcar.

Indicó que el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y una alimentación rica en productos procesados y carbohidratos de alto índice glucémico favorecen su aparición.

Entre las señales de alerta mencionó la sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, hambre constante, pérdida repentina de peso, heridas que no cicatrizan, hormigueo en manos y pies, mareos y visión borrosa.

“Antes de eso el paciente no siente nada. Por eso es bueno hacer un control con cierta frecuencia”, enfatizó.

En ese sentido, recomendó realizar controles básicos de glucosa en sangre desde los 18 años, especialmente en personas que llevan una vida sedentaria, presentan sobrepeso o notan oscurecimiento de la piel en la zona del cuello, una posible señal asociada a la resistencia a la insulina.

Por su parte, la nutricionista Brenda Justiniano explicó que el tratamiento de la diabetes también requiere modificar los hábitos alimenticios y contar con el acompañamiento del entorno familiar.

“Necesitamos ayuda de la familia, del entorno y hasta a veces psicológica, porque ha llegado hasta este sitio excediéndose en carbohidratos, tal vez teniendo una vida sedentaria”, manifestó.

La especialista recomendó distribuir la alimentación en cinco comidas diarias, en porciones pequeñas y equilibradas.

Como referencia para el almuerzo, sugirió que la mitad del plato esté compuesto por ensaladas de diferentes colores, un cuarto por proteínas y el restante por carbohidratos, preferentemente integrales por su contenido de fibra y minerales. También aconsejó consumir frutas, frutos secos, yogur y suficiente agua, además de evitar los azúcares añadidos.

Finalmente, la nutricionista destacó que los cambios en la alimentación deben complementarse con actividad física y descanso adecuado.