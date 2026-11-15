¿Te suena la rodilla y crees que es vejez? Lo que realmente está pasando ahí dentro

Te agachás a recoger algo, a jugar con tu hijo, a sentarte en el suelo, y suena: crack, crack. Y lo primero que pensás es: “ya me estoy poniendo viejo”.

Pero ese ruido, por sí solo, no significa eso.

En medicina se llama crepitación articular, y puede aparecer a cualquier edad, incluso en personas jóvenes, deportistas o sin problemas articulares. Es el nombre que se le da a los chasquidos, clics, crujidos o sensación de arenilla que se perciben al doblar o estirar una articulación.

¿Qué es lo que suena?

Hay tres causas comunes y benignas que explican la mayoría de los casos:

1. Burbujas de gas en el líquido sinovial

La rodilla está lubricada por el líquido sinovial, que contiene gases disueltos como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Al agacharte, cambia la presión dentro de la cápsula articular y esas pequeñas burbujas colapsan o estallan. Ese es el “clic” nítido que escuchás. Es el mismo fenómeno que cuando te truenas los dedos.

2. Tendones o ligamentos que se deslizan

Al doblar o estirar la rodilla, algunos tendones o ligamentos pueden deslizarse sobre huesos o tejidos cercanos y producir un pequeño chasquido. Suele notarse al agacharse, ponerse de pie o subir escaleras, y normalmente no representa un problema.

3. Roce de la rótula

La rótula se mueve dentro de un surco al flexionar la rodilla. Ese movimiento puede generar roce o vibración, sobre todo si hay irritación patelofemoral, frecuente en personas que corren o suben muchas escaleras.

Por eso los especialistas insisten en una idea clave: el crujido sin dolor ni hinchazón es un ruido, no una lesión, y no indica desgaste por sí solo.

¿Cuándo sí hay que preocuparse?

El sonido pasa a ser señal de alerta cuando viene acompañado de otros síntomas. Consultá con un especialista si tu rodilla suena y además tenés:

Dolor persistente

Hinchazón visible

Rigidez, sobre todo en la mañana

Sensación de que la rodilla se traba, se engancha o se bloquea

Sensación de que la rodilla falla o no te sostiene

Dificultad para moverte o para apoyar peso

En esos casos, el ruido puede estar relacionado con desgaste del cartílago, como en la artrosis, con una lesión de menisco o con un proceso inflamatorio. Pero eso lo determina una valoración médica, no el sonido solo.

De hecho, un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine encontró que la crepitación se asocia con una mayor probabilidad de diagnóstico de osteoartritis radiográfica, sobre todo cuando es persistente y viene con dolor, inflamación o rigidez. Por eso la diferencia no está en si suena, sino en cómo suena y con qué viene.

Entonces, ¿es vejez?

No necesariamente. Pueden crujir rodillas jóvenes y sanas, y también puede haber artrosis avanzada sin mucho ruido. La edad, el sobrepeso y la sobrecarga articular sí son factores asociados a los trastornos musculoesqueléticos como la artrosis, según la Organización Mundial de la Salud, pero el “crack” aislado no es un diagnóstico.

Si tu rodilla suena pero no duele, no se hincha y no te limita, en la gran mayoría de los casos no requiere tratamiento. Si suena y duele, se hincha, se traba o te hace fallar, ese sí es el momento de hacerla revisar.