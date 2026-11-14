¿Vivís de mal humor? Esto le pasa a tu cuerpo y qué hacer para controlar el enojo

Una discusión, un problema laboral o una situación inesperada pueden cambiar nuestro estado de ánimo en cuestión de segundos. Enojarse es una reacción natural, pero cuando la irritabilidad se vuelve parte de la vida cotidiana, el organismo también puede sentir sus efectos. El doctor Daniel López Rosetti explica cómo responde el cuerpo ante estas emociones y por qué es importante aprender a manejarlas.

No siempre nos damos cuenta, pero pasar buena parte del día molestos, reaccionar con irritación ante situaciones pequeñas o sentir que cualquier problema nos hace perder la paciencia puede tener consecuencias que van más allá del estado de ánimo. El enojo no solo afecta nuestra manera de relacionarnos con los demás, también pone en marcha una serie de respuestas físicas que preparan al organismo para enfrentar lo que interpreta como una amenaza.

Una discusión familiar, una preocupación económica, las exigencias del trabajo o simplemente un día complicado pueden despertar frustración y mal humor. En esos momentos, el cuerpo responde: el corazón comienza a latir más rápido, los músculos se tensan y la respiración puede acelerarse. Se trata de una reacción natural que forma parte de nuestros mecanismos de defensa.

Sin embargo, la situación cambia cuando el enojo deja de ser una respuesta ocasional y se convierte en un estado frecuente. Mantenerse irritado durante muchas horas o reaccionar constantemente con malestar puede contribuir a sostener activa la respuesta del organismo al estrés, con consecuencias sobre el descanso, el bienestar emocional y la salud cardiovascular.

Sobre este tema, el doctor Daniel López Rosetti, médico cardiólogo y especialista en estrés, advierte acerca de la relación entre las emociones y las respuestas físicas del organismo. Según publicó Somos OHLALÁ!, el especialista propone una particular receta para abordar estas situaciones, a la que incluso le atribuye un nombre en latín.

Qué sucede dentro del organismo cuando nos enojamos

El enojo es una emoción humana que cumple una función. Aparece cuando sentimos que algo es injusto, cuando enfrentamos una situación que nos supera o cuando interpretamos que estamos ante una amenaza. El problema no está en sentirlo, sino en la frecuencia, la intensidad y la manera en que reaccionamos.

Cuando nos enojamos, se activa el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para responder ante una situación de peligro. Como parte de ese proceso, se liberan sustancias como la adrenalina, que producen cambios físicos inmediatos.

Entre ellos se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca, la elevación transitoria de la presión arterial, la tensión muscular y una respiración más rápida. Es decir, el cuerpo se prepara para actuar, aunque muchas veces el motivo del enojo no represente un peligro físico real.

Esta respuesta es normal y no significa que cada episodio de irritación vaya a provocar un problema de salud. No obstante, cuando el enojo es frecuente, intenso o difícil de controlar, especialmente si se combina con estrés crónico y otros factores de riesgo, puede convertirse en un motivo de preocupación.

Además, vivir de mal humor puede afectar la calidad del sueño, aumentar los conflictos con otras personas y hacer que situaciones cotidianas se conviertan en nuevas fuentes de tensión. Así, se puede formar un círculo en el que el cansancio y el estrés alimentan la irritabilidad, y esta, a su vez, dificulta recuperar la tranquilidad.

Cómo evitar que el enojo domine nuestra vida

Aprender a gestionar la ira no significa dejar de enojarse ni esconder lo que sentimos. Se trata de reconocer las emociones, comprender qué las provoca y encontrar una manera adecuada de expresarlas.

Una de las primeras medidas es identificar las situaciones que suelen despertar nuestra irritación. Reconocer qué nos molesta permite anticiparnos y evitar respuestas impulsivas. También puede ayudar hacer una pausa antes de contestar, respirar lentamente y tomar distancia cuando una discusión comienza a subir de tono.

La actividad física, el descanso suficiente y la búsqueda de momentos de tranquilidad también cumplen un papel importante. Son hábitos que pueden contribuir a reducir el estrés cotidiano y mejorar nuestra capacidad para afrontar las dificultades.

Cuando el enojo aparece de manera constante, afecta las relaciones familiares o laborales o sentimos que no podemos controlarlo, buscar orientación profesional puede ser una buena decisión.