La revista británica The Economist presentó su edición especial The World Ahead 2027, en la que analiza los acontecimientos que podrían marcar el próximo año y advierte sobre posibles sacudidas políticas, económicas y tecnológicas.

La ilustración, con figuras humanas, símbolos militares y referencias a la tecnología, refleja un panorama internacional atravesado por conflictos, incertidumbre financiera y transformaciones sociales.

Uno de los principales temas es el futuro político de Estados Unidos.

Tom Standage, editor de la publicación, sostiene que comienza a perfilarse una etapa posterior a Donald Trump, luego de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término.

No obstante, el análisis advierte que el mandatario podría adoptar una postura todavía más confrontativa durante los últimos años de su administración.

La revista lo compara con un “Angry Bird destructivo”, una referencia a la posibilidad de que recurra a órdenes ejecutivas, disputas judiciales y decisiones militares para mantener su influencia política.

Otro de los escenarios abordados son las consecuencias de la guerra en Irán y sus repercusiones sobre el equilibrio internacional.

Según el análisis, las tensiones podrían continuar alterando los mercados energéticos y dificultando el suministro de fertilizantes, fundamentales para la producción agrícola.

La publicación advierte que esta situación, combinada con fenómenos climáticos extremos, podría afectar la seguridad alimentaria de millones de personas.

Portada The Economist.

The Economist también plantea que 2027 podría convertirse en uno de los años más calurosos de los registros modernos.

La posible intensificación de un fenómeno de El Niño podría aumentar el riesgo de sequías, incendios forestales y olas de calor en distintas regiones.

Estas condiciones representarían un desafío adicional para la agricultura, el abastecimiento de agua y los sistemas de respuesta ante emergencias.

La publicación identifica riesgos crecientes para las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Entre las principales preocupaciones se encuentran el aumento del endeudamiento, los acuerdos financieros complejos y una posible corrección del mercado si las expectativas de crecimiento no se cumplen.

El informe también señala amenazas relacionadas con la ciberseguridad y el uso político de nuevas herramientas digitales.

Sin embargo, no sostiene que el colapso de la inteligencia artificial sea inevitable.