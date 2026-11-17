Una invitación de matrimonio está dando de qué hablar en las redes sociales. Se trata de una celebración que se realizará este fin de semana en Cochabamba y que ha llamado la atención por la magnitud de su organización: según el anuncio, la fiesta se extenderá durante tres días en la zona sur de la ciudad y contará con la participación de 12 grupos musicales.

La cartelera anunciada incluye a reconocidas agrupaciones nacionales e internacionales. Entre los nombres que aparecen en la invitación están Tambo Tambo, Kala Marka, Eclipse, Los Ronish y Kumbia Fusión, entre otros artistas que formarían parte de esta celebración.

Pero la convocatoria no termina ahí. El mensaje también extiende una invitación especial a habitantes de distintas provincias de Oruro, entre ellas Sajama, Sabaya y Mejillones, además de comerciantes de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.

El video de la invitación comenzó a circular en las plataformas digitales y rápidamente despertó curiosidad, comentarios y reacciones entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos por la cantidad de agrupaciones anunciadas para un matrimonio.

La expectativa crece mientras se acerca el fin de semana.