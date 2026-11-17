Dos flamencos de Flamingo Beach, en Aruba, protagonizaron un curioso enfrentamiento al arremeter a picotazos contra un flotador inflable con forma de ave que apareció en el agua. La reacción territorial de los animales quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo las aves se acercan al inflable, con forma de cisne o flamenco, y comienzan a picotearlo como si se tratara de un intruso en su espacio.

El episodio llamó la atención de los usuarios por la insistencia de los flamencos en defender su territorio frente a un objeto que, por su apariencia, parecía otro integrante de su especie.

El hecho se registró en Renaissance Island, una isla privada que pertenece al Renaissance Wind Creek Aruba Resort, donde se encuentra Flamingo Beach.

El video se difundió ampliamente en redes sociales y despertó comentarios por la peculiar reacción de las aves, que no dudaron en enfrentarse al visitante inflable.

Lo que parecía un tranquilo paseo sobre el agua terminó convirtiéndose en una inesperada disputa territorial entre los flamencos y un flotador que recibió una bienvenida a picotazos.