Un gato ciego rescatado de las calles conmovió a miles de usuarios en redes sociales por su tierna manera de disfrutar de los días lluviosos. Se trata de Troufas, un felino que, aunque no puede ver la lluvia, se relaja escuchando el sonido de las gotas al caer.

En un video compartido en Instagram por su cuidadora, el pequeño aparece descansando y balanceándose tranquilamente en una hamaca paraguaya mientras disfruta del sonido de la lluvia.

"Mi gato ciego no puede ver la lluvia, pero puede escucharlaE, escribió la joven en la publicación, que despertó numerosas reacciones de ternura entre los usuarios.

Troufas fue rescatado de las calles y ahora disfruta de una vida junto a su humana. Su particular forma de percibir los días grises convirtió una escena cotidiana en un momento viral que tocó el corazón de miles de personas.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram @meowdyssey.of.lava, que comparte la historia de un gato rescatado y sus aventuras junto a su humana.