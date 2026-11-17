Un inesperado descuido convirtió una transmisión en vivo del streamer Baby Rich en tema de conversación en las redes sociales. Mientras realizaba un directo que transcurría con normalidad, el creador de contenido habría mostrado accidentalmente información de su cuenta bancaria, dejando al descubierto un saldo de 1.107.924,86 dólares.

El momento ocurrió cuando mostraba su pantalla o movía la cámara y, por unos segundos, quedó visible el panel de su cuenta bancaria. La cifra no pasó desapercibida: los espectadores reaccionaron rápidamente en el chat al descubrir el monto que aparecía en pantalla.

La reacción del streamer también llamó la atención. Al percatarse de lo ocurrido, Baby Rich decidió finalizar el directo de golpe y sin despedirse de sus seguidores, lo que aumentó todavía más la curiosidad de quienes presenciaron el momento.

El clip resurgió y comenzó a circular con fuerza en plataformas como X, donde generó una ola de comentarios y especulaciones. Mientras algunos usuarios consideran que se trató de un error genuino, otros sospechan que la exposición del supuesto saldo pudo haber sido una estrategia para llamar la atención.