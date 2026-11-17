Este martes 17 de noviembre de 2026, Estados Unidos realizará una prueba nacional de su Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), un procedimiento que busca verificar la capacidad de las autoridades para informar a la población ante situaciones de peligro.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), confirmó que el ejercicio está programado para las 14:20, hora del Este estadounidense, es decir, las 15:20 en Bolivia.

La institución aclaró que se trata de una prueba de rutina y que no existe ninguna emergencia oculta relacionada con su activación.

En los últimos días circularon publicaciones en redes sociales que aseguraban que el 17 de noviembre se produciría un apagón eléctrico de grandes proporciones, incluso de alcance mundial.

FEMA explicó que la activación del sistema tiene únicamente fines preventivos y que no representa una advertencia sobre una catástrofe inminente.

La prueba fue anunciada con anticipación y forma parte de las evaluaciones periódicas de los sistemas estadounidenses de alerta pública.

Durante el ejercicio, las emisoras de radio y los canales de televisión participantes transmitirán un mensaje de prueba acompañado del sonido característico de una alerta de emergencia.

La interrupción está prevista para durar aproximadamente un minuto.

El mensaje informará a los ciudadanos que se trata de una evaluación del sistema y que no es necesario tomar ninguna medida.

En esta ocasión, la prueba nacional no contempla el envío general de notificaciones a los teléfonos celulares.

El Sistema de Alertas de Emergencia permite a las autoridades estadounidenses comunicar avisos urgentes durante desastres naturales, amenazas a la seguridad u otras situaciones que requieran información inmediata.

Las pruebas sirven para comprobar que los mensajes puedan distribuirse correctamente a través de los medios de comunicación.

La legislación estadounidense exige realizar una evaluación nacional del sistema al menos una vez cada tres años.

Las autoridades reiteraron que la prueba no implica la suspensión del suministro eléctrico ni de otros servicios esenciales.

Tampoco se han anunciado medidas extraordinarias para la población relacionadas con el ejercicio.