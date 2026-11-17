Lo que prometía ser un simple rescate terminó convirtiéndose en un verdadero desastre.

Una pareja que había quedado varada en un camino de barro y muy resbaladizo en Brasil decidió llamar a su mejor amigo para que fuera a auxiliarlos. Lo que nunca imaginaron era que el salvador también terminaría metido en problemas.

El hombre llegó al lugar a bordo de su camioneta, pero el terreno le tenía preparada una mala pasada. Al intentar avanzar, perdió el control del motorizado y no pudo detenerlo sobre el camino resbaladizo.

La camioneta terminó impactando contra el vehículo en el que se encontraba la pareja y, como si eso no fuera suficiente, siguió deslizándose hasta caer al fondo de un barranco.

Así, lo que comenzó con una llamada de auxilio terminó con dos vehículos involucrados y un rescatista que pasó de ayudar a necesitar ayuda.