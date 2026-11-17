El exmandatario paraguayo Santiago Peña abandonó este lunes las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial para cumplir con su prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue, de acuerdo a lo que informa el portal ABC Color.

La decisión judicial se produce en medio de una creciente controversia pública desatada por las comodidades con las que contaba en su lugar de reclusión.

Las fotografías difundidas recientemente revelan que el espacio asignado al exmandatario no era una habitación convencional, sino un complejo habitacional remodelado.

El lugar disponía de un dormitorio moderno, baño privado, una amplia oficina, sala de reuniones y un estacionamiento exclusivo.

El hallazgo de un gimnasio privado instalado en una antigua sala de reuniones del destacamento aceleró la orden de cambio de recinto.

Esta irregularidad motivó la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial por parte de las autoridades nacionales competentes.

Repercusiones en el día del cumpleaños

La mudanza forzosa del político coincide precisamente con la fecha de su cumpleaños número cuarenta y ocho, marcando un giro drástico en su situación procesal.

El traslado busca disipar las dudas sobre supuestos tratos preferenciales hacia figuras de alto perfil investigadas por la justicia.

A partir de ahora, el expresidente enfrentará el desarrollo de la investigación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal desde un régimen carcelario estrictamente regulado.

Las autoridades judiciales supervisarán de cerca el cumplimiento de las normativas vigentes en el nuevo centro de reclusión castrense.