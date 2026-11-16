Un ciudadano boliviano de 31 años fue detenido en la Región de Antofagasta, Chile, después de protagonizar una persecución policial de aproximadamente 50 kilómetros cuando intentaba evadir un control fronterizo y regresar a territorio boliviano con un importante cargamento de sustancias controladas.

El procedimiento fue realizado el sábado 14 de noviembre por efectivos de Carabineros del Retén Inacaliri, en la provincia de El Loa. Durante la intervención, los uniformados interceptaron una camioneta que transportaba cerca de media tonelada de diferentes drogas.

Transportaba cuatro tipos de sustancias controladas

Durante la revisión del vehículo, los policías encontraron paquetes de marihuana, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y frascos de ketamina líquida, distribuidos entre la cabina y el área de carga.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía de Calama, el decomiso estaba compuesto por:

395,1 kilos de marihuana.

45,1 kilos de pasta base de cocaína.

19,8 kilos de clorhidrato de cocaína.

171 frascos de ketamina líquida, equivalentes a 17,1 litros y con un peso bruto de 34,5 kilos.

El peso total informado alcanza aproximadamente 494,5 kilos, considerando el peso bruto de los frascos de ketamina. Según la Fiscalía, el cargamento equivale a cerca de 1,2 millones de dosis.

Persecución se extendió por 50 kilómetros

El operativo comenzó cuando los efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos en el sector fronterizo y detectaron una camioneta que había ingresado desde Bolivia por un paso no habilitado.

Al intentar fiscalizar el motorizado, el conductor desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento controlado de aproximadamente 50 kilómetros.

La persecución terminó cuando los uniformados lograron interceptar el vehículo mientras intentaba regresar a territorio boliviano. El conductor también habría intentado continuar su escape a pie, pero finalmente fue alcanzado y detenido.

Imputado quedó en prisión preventiva

El ciudadano boliviano fue formalizado el domingo por el delito de tráfico ilícito de drogas. La justicia chilena determinó su detención preventiva al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para la investigación, durante el cual el Ministerio Público buscará identificar a las personas que enviaron el cargamento, a quienes debían recibirlo y a los posibles financiadores de la operación.

Fiscalía advierte sobre la diversificación del narcotráfico

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que uno de los aspectos relevantes del procedimiento fue encontrar cuatro sustancias diferentes en un mismo cargamento.

El representante del Ministerio Público señaló que esta situación evidencia cambios en el mercado ilícito y la necesidad de investigar las redes que abastecen y distribuyen las drogas.

Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Marco Gutiérrez Sepúlveda, destacó que el operativo fue resultado de tareas de vigilancia, análisis e inteligencia policial en sectores fronterizos.