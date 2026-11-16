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🔴 EN VIVO | Perú despide al papa León XIV desde la Base Aérea del Callao

Desde Lima, se desarrolla la ceremonia oficial de despedida del sumo pontífice, quien emprenderá su viaje de regreso a Roma.

Red Uno de Bolivia

16/11/2026 15:10

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Perú despide al papa León XIV desde la Base Aérea del Callao. Imagen captura de video.
Perú

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Después de seis días de encuentros multitudinarios, celebraciones religiosas y momentos de profunda emoción, el papa León XIV se despide de Perú, país donde desarrolló gran parte de su misión pastoral.

Desde la Base Aérea del Callao, en Lima, se desarrolla la ceremonia oficial de despedida del sumo pontífice, quien emprenderá su viaje de regreso a Roma.

Su visita estuvo marcada por el cariño de miles de fieles que lo acompañaron durante su recorrido por el país.

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