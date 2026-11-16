Google Maps incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial que buscan transformar la manera en que los usuarios utilizan la aplicación. A través de Ask Maps, un asistente conversacional basado en Gemini, ahora será posible organizar itinerarios de viaje, realizar consultas mediante comandos de voz e incluso gestionar citas en establecimientos comerciales.

La actualización fue anunciada por Google y comenzó a implementarse en dispositivos Android y iOS. Entre sus principales novedades está la posibilidad de pedirle a la aplicación que organice recorridos completos sin que el usuario tenga que seleccionar manualmente cada destino.

Ask Maps permitirá organizar viajes automáticamente

Una de las principales incorporaciones es la creación de itinerarios personalizados. Los usuarios podrán describir el tipo de viaje que desean realizar y la inteligencia artificial generará un recorrido con diferentes paradas, identificadas mediante marcadores numerados en el mapa.

La herramienta también podrá elaborar planes organizados por días, incorporar sugerencias y permitir que los itinerarios sean compartidos con otras personas. Desde la versión de escritorio, además, será posible exportarlos a Google Docs.

Otra de las ventajas es que los recorridos podrán modificarse mediante instrucciones conversacionales, incluyendo nuevas paradas y consultas sobre el tránsito o los establecimientos disponibles.

La aplicación podrá buscar turnos y llamar a negocios

Entre las funciones más llamativas se encuentra la posibilidad de buscar citas en establecimientos y servicios locales, como talleres mecánicos o negocios dedicados a reparaciones del hogar.

Por ejemplo, el usuario podrá solicitar mediante la voz un turno para llevar su vehículo a un taller cercano. La inteligencia artificial buscará opciones y podrá comunicarse telefónicamente con los negocios para gestionar la solicitud.

Esta característica busca reducir los pasos que actualmente deben realizarse para encontrar un establecimiento y coordinar una atención.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones?

Google comenzó a implementar las novedades en las versiones de Maps para Android y iOS, aunque no todas estarán disponibles simultáneamente en los diferentes países.

La creación de itinerarios tendrá un despliegue mundial en los mercados donde funciona Ask Maps. En cambio, la búsqueda y gestión de citas mediante llamadas telefónicas comenzará inicialmente en Estados Unidos.

La actualización representa un nuevo avance en la integración de Gemini con los servicios de Google y apunta a convertir Maps en un asistente capaz de organizar actividades y resolver necesidades cotidianas, además de ofrecer indicaciones para llegar a un destino.