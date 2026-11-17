En un movimiento que busca redefinir el vínculo bilateral tras años sin representación de máximo rango en La Paz, el mandatario estadounidense Donald Trump propuso formalmente a la californiana Kara Frederick como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Bolivia.

La postulación fue remitida este lunes 16 de noviembre al Senado norteamericano para iniciar su evaluación oficial.

El expediente de Frederick integra una nómina de cinco nombramientos enviados de manera simultánea por la Casa Blanca a la cámara alta.

Dicho listado abarca también candidaturas destinadas a tribunales judiciales y diversas reparticiones administrativas del Gobierno federal estadounidense.

Trámite pendiente en el Legislativo

Para asumir la jefatura de la misión diplomática en territorio boliviano, la nominada necesita recibir primero la venia de los senadores en Washington.

Mientras no concluya este procedimiento de ratificación parlamentaria, la designación carece de efecto operativo y el cargo continúa a la espera de su titular definitivo.