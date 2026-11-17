Estados Unidos realizará este martes 17 de noviembre una prueba nacional de su sistema de alertas de emergencia que interrumpirá durante aproximadamente un minuto la programación de radios, canales de televisión y servicios de cable y satélite. El ejercicio no llegará a los teléfonos celulares y no representa una situación de emergencia.

La prueba está programada para las 14:20, hora del Este, y será coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según información difundida por AlbertoNews e Infobae.

El operativo se concentrará en el Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), que permite transmitir avisos oficiales a través de medios de comunicación y proveedores de servicios de video.

¿Qué ocurrirá durante la prueba?

La señal incluirá los tonos habituales del sistema y un mensaje que identificará el ejercicio como una prueba nacional. FEMA difundió el texto previsto: “Esta es una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia (…) Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción del público”.

Participarán emisoras de radio y televisión, sistemas de cable, proveedores de televisión satelital y servicios de distribución de video por banda ancha fija. Una vez concluida la transmisión, cada medio retomará su programación habitual.

El mensaje podrá emitirse en inglés, español o ambos idiomas, según las prácticas de cada medio y las necesidades de su audiencia.

La prueba no llegará a los celulares

Una de las principales aclaraciones de las autoridades es que el ejercicio no activará las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA), que permiten enviar notificaciones directamente a los teléfonos móviles.

FEMA confirmó que este martes solo se evaluará el sistema EAS. La diferencia es que este último transmite mensajes mediante radios, televisores y proveedores de video, mientras que las alertas WEA utilizan las redes de telefonía móvil.

Según la información oficial, las alertas inalámbricas sí fueron incluidas en el ensayo nacional de 2023, pero quedaron fuera de la evaluación de este año.

¿Por qué se realiza este ejercicio?

De acuerdo con FEMA, las pruebas nacionales permiten verificar que los mensajes oficiales puedan distribuirse y retransmitirse correctamente ante desastres naturales, amenazas a la seguridad pública u otras emergencias.

La legislación federal establece que el sistema debe someterse a una evaluación nacional al menos una vez cada tres años. El objetivo es detectar posibles fallas técnicas y operativas antes de que sea necesario utilizarlo en una situación real.

En caso de que una emergencia o un fenómeno meteorológico importante impida realizar el ejercicio este martes, FEMA y la FCC establecieron el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa.