El Papa León XIV protagonizó una curiosa anécdota durante su visita a Perú. Un rosario lanzado desde la multitud terminó golpeándolo en el rostro, durante su último recorrido en papamóvil antes de la misa de despedida en Lima.

El incidente ocurrió el lunes 16 de noviembre, en las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, donde aproximadamente 1,5 millones de personas se congregaron para participar en la celebración religiosa. El Pontífice intentó atrapar el objeto, pero no lo consiguió y recibió el impacto cerca de uno de sus ojos.

Pese al momento inesperado, León XIV continuó saludando a los asistentes y posteriormente presidió la misa multitudinaria, sin que el episodio interrumpiera sus actividades.

La anécdota volvió a ser tema de conversación horas después, durante el vuelo de regreso a Roma. En la tradicional conferencia de prensa a bordo del avión papal, una periodista peruana le preguntó por el incidente y por la preocupación que habían generado las imágenes.

El Pontífice respondió con humor y agradeció el cariño de los fieles:

“Son cosas que uno lleva en el corazón, quizá también en el ojo… Pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe”, expresó, según la transcripción oficial difundida por Vatican News.

León XIV también explicó que no interpretó el hecho como una agresión, sino como una manifestación de devoción. Para ilustrarlo, recordó un pasaje del Evangelio sobre una mujer que buscaba tocar el borde de la túnica de Jesús para recibir su bendición.

“Es un poco como en el Evangelio: la mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición. Yo paseaba en la camioneta, era tocar la ventana del Papa”, comentó.

El episodio ocurrió durante el cierre de la primera gira latinoamericana del Pontífice, que entre el 6 y el 16 de noviembre visitó Uruguay, Argentina y Perú.

La visita peruana tuvo un significado especial para León XIV, quien también tiene nacionalidad de ese país y desarrolló allí parte importante de su labor religiosa como misionero y obispo, especialmente en Chiclayo.

Finalmente, el Papa agradeció las muestras de cariño recibidas durante el recorrido y destacó la fe y devoción de los peruanos. Así, lo que pudo ser un momento incómodo terminó convertido en una de las anécdotas más comentadas de su visita.