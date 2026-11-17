El fenómeno de El Niño vuelve a generar preocupación entre los especialistas por la intensidad que podría alcanzar durante el periodo 2026-2027.

Según un informe publicado por Infobae, este episodio podría convertirse en uno de los más fuertes desde 1950 y extender sus efectos hasta febrero de 2027, con consecuencias que van mucho más allá de los cambios en el clima.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que el calentamiento del océano Pacífico podría alcanzar niveles excepcionales, con temperaturas hasta 3,7 °C por encima del promedio en determinadas mediciones.

Este comportamiento podría alterar los patrones de lluvia y provocar escenarios extremos: desde inundaciones y tormentas hasta sequías prolongadas y olas de calor.

Pero el mayor impacto podría sentirse en la vida cotidiana. Las alteraciones climáticas amenazan con afectar las cosechas, reducir la disponibilidad de alimentos y elevar los precios de productos básicos.

Las consecuencias también podrían trasladarse a los hospitales. La falta de agua potable, las inundaciones y las altas temperaturas aumentan los riesgos de enfermedades como leptospirosis, dengue, malaria y otras infecciones.

A esto se suma la posibilidad de que miles de familias pierdan sus viviendas o sus medios de subsistencia y deban trasladarse a otras regiones. La escasez de agua y alimentos también podría incrementar las tensiones sociales en territorios que ya enfrentan dificultades económicas.

Aunque El Niño es un fenómeno natural, los organismos internacionales advierten que la magnitud de sus consecuencias dependerá de la preparación de cada país.

Las próximas semanas y meses serán determinantes para anticipar un episodio climático que podría dejar importantes repercusiones durante 2027.