Un derrame cerebral le paralizó el lado izquierdo del cuerpo y puso en duda su continuidad en el karate. Sin embargo, Ryan Devvarma no abandonó la disciplina y hoy celebra un logro internacional: formar parte de un récord Guinness junto a otros 809 deportistas que realizaron golpes de karate de manera simultánea en India.

El atleta, oriundo del estado de Tripura, participó el 16 de agosto de 2026 en una hazaña organizada por la World Karate Masters Association (WKMA) en la ciudad de Chennai, al sur del país. La actividad reunió a 810 personas, de entre 5 y 55 años, y estableció la marca mundial de mayor cantidad de personas ejecutando golpes de karate al mismo tiempo.

Según el sitio oficial de Guinness World Records, el récord fue registrado bajo el título “La mayor cantidad de personas realizando golpes de kárate de manera simultánea” y representó el tercer reconocimiento mundial obtenido por la asociación organizadora.

De acuerdo con Infobae, Devvarma recibió el certificado oficial que acredita su participación en el evento. El deportista es cinturón negro quinto Dan y cuenta con una medalla de oro en una competición internacional.

Derrame cerebral puso en riesgo su carrera

Detrás de este reconocimiento hay una historia de recuperación. El karateca sufrió un episodio cerebrovascular que le provocó parálisis en el lado izquierdo del cuerpo, una secuela que afectó su vida cotidiana y puso en duda su futuro en las artes marciales.

Ryan Devvarma posa con una medalla, una bandera india y junto a su familia. Foto: RR.SS.

Pese a las dificultades físicas, decidió continuar con el karate. Su trayectoria incluye la graduación de quinto Dan bajo la Japan Karate Association (JKA) y una medalla de oro internacional, logros alcanzados después de atravesar las consecuencias del derrame.

Para participar en el récord mundial, además, viajó más de 2.500 kilómetros desde su estado natal hasta Chennai.

Al recibir el reconocimiento, Devvarma expresó su gratitud a su difunta abuela, a su padre y a las personas que lo acompañaron durante su recuperación.