Una joven identificada como Katia Araujo perdió la vida en San Cristóbal, en República Dominicana, después de participar en un reto viral que combina el juego de piedra, papel o tijera con competencias para comer grandes cantidades de alimentos en poco tiempo.

Según los reportes, durante la actividad, la joven habría ingerido una cantidad considerable de comida y posteriormente sufrió complicaciones de salud. Presuntamente, se habría atragantado mientras participaba en el desafío.

Un vecino identificado como Cristian Rodríguez relató al periódico Hoy que escuchó gritos de auxilio provenientes del lugar. Según su testimonio, otra persona trasladó a la joven en una camioneta hasta un hospital, pero ya habría llegado sin vida.

¿En qué consiste el reto viral?

La dinámica enfrenta a dos o más participantes en rondas de piedra, papel o tijera. Quien pierde debe desplazarse hasta un lugar acordado, mientras quien gana comienza a comer los alimentos dispuestos sobre una mesa.

En algunos videos difundidos en redes sociales, los participantes compiten por terminar la comida o ingerir la mayor cantidad posible en el menor tiempo.

El caso generó conmoción en San Cristóbal y volvió a poner en debate los riesgos de los desafíos que circulan en plataformas digitales.

Hasta el momento, no se ha difundido un informe médico oficial que confirme la causa exacta de la muerte de Katia Araujo ni que establezca si el fallecimiento estuvo directamente relacionado con el reto.