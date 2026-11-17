La Fiscalía paraguaya allana este martes las viviendas de Manuel y Francisco Peña Palacios, hermanos del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación judicial vinculada al escándalo de Ueno Bank. Los operativos se realizan de forma simultánea en dos puntos de Asunción.

Los procedimientos son ejecutados por una comitiva fiscal-policial en el marco de la causa 92/2026, que involucra al exmandatario.

Uno de los operativos tiene lugar en un inmueble del barrio Mariscal Estigarribia, vinculado a Manuel Peña Palacios, mientras que el segundo se desarrolla en el barrio Los Laureles, en una propiedad asociada a Francisco Peña Palacios.

Manuel Peña recibió a los agentes con una frase que lo distancia del expresidente

La intervención en el domicilio de Manuel generó una escena llamativa: según una fuente del diario ABC Color, el hermano del exmandatario habría recibido a los agentes con la frase: “Pasen adelante, yo no soy de la calaña de mi hermano”.

En un primer momento, el director de Comunicación del Ministerio Público, Aníbal Emery, informó que ambos hermanos habían sido capturados. Sin embargo, poco después rectificó la información y precisó que los procedimientos se limitaron a allanamientos con fines de incautación de pruebas, sin personas detenidas ni aprehendidas.

Peña ingresó esposado y con casco a Viñas Cue

El exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en relación con el caso Ueno Bank. Hasta el lunes cumplía prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), pero ese mismo día fue trasladado en condiciones inusuales: llegó al establecimiento militar de Viñas Cue, ubicado en el barrio Botánico de Asunción, poco después de las 15:00, con las manos esposadas, chaleco antibalas y casco de protección. Se convirtió así en el interno número 53 de esa dependencia.

La decisión fue adoptada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien ordenó el cambio de establecimiento luego de que trascendieran las condiciones especiales de las que habría gozado Peña durante los diez días que permaneció en el REP, entre ellas la disponibilidad de equipos de gimnasio.

En una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, el magistrado solicitó concretar “el inmediato traslado” del procesado y estableció que debía permanecer “en libre comunicación y a disposición” del juzgado, sin modificar su situación procesal.

El presidente Alliana destituyó al jefe del Regimiento Escolta Presidencial

La controversia por las condiciones de reclusión también tuvo consecuencias dentro de la estructura castrense. El presidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció la destitución del coronel José Daiub, quien estaba al frente del REP desde el 20 de octubre.

Alliana instruyó al ministro de Defensa, Óscar González, para apartar al jefe militar tras las denuncias sobre el tratamiento diferencial que recibía el exmandatario. González confirmó que había consultado directamente a Daiub sobre la presencia de los equipos de ejercicio, y que el comandante reconoció que estaban instalados en el establecimiento.

El caso Ueno Bank involucra fondos públicos y más de 2,9 millones de clientes

La dimensión del escándalo excede el ámbito privado. Ueno Bank declaraba contar con más de 2,94 millones de clientes y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de fondos de otras cuatro cajas de jubilaciones y distintas dependencias estatales.

El Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de la entidad el 3 de noviembre, tras detectar graves irregularidades financieras.

Entre los investigados también figuran el ahora expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y otros exdirectivos de la institución.

Peña había quedado detenido el 6 de noviembre, horas después de que el Senado paraguayo lo declarara culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político y dispusiera su salida de la Presidencia.

Fuente: Infobae.