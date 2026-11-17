Activistas por los derechos de los animales exigen consecuencias contra la legisladora local de Nuevo León - México, Lorena Garza, luego de que su equipo fumigara árboles donde se registró la presencia de mariposas monarca en su tránsito migratorio desde Canadá hacia el estado de Michoacán.

Videos compartidos en redes sociales muestran a trabajadores rociando con insecticida los árboles del parque de la iglesia Natividad, en Monterrey, donde Lorena Garza había anunciado que acudiría para encabezar un mitin relacionado con la salud pública. El video también muestra a las mariposas volando sobre los árboles.

La petición publicada en la página Change.org que pide la destitución de la legisladora apunta que un delito federal contra la biodiversidad contempla penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa, cuando se acreditan los elementos del delito.

“Ningún cargo público debe convertirse en un privilegio frente a la ley”, apunta la petición que la mañana de este lunes ya había reunido más de 3 mil adherencias.

A través de sus redes sociales, Lorena Garza se disculpó por la fumigación y aseguró que asume la responsabilidad por lo ocurrido, aunque no informó de qué manera reparará los daños.

“Entiendo y respeto la preocupación de tantas personas por la protección de las mariposas y nuestro medio ambiente. Lamento sinceramente lo sucedido”, escribió Garza.

Video a cargo de @Latinus

La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos naturales característicos de Norteamérica. Cada año a mediados de agosto, estos insectos parten de Canadá hacia el sur y atraviesan miles de kilómetros para llegar a los bosques de Michoacán, en donde hibernan hasta principios de marzo, cuando emprenden el viaje de vuelta a Canadá.

La mariposa monarca ha sido declarada en peligro de extinción debido a las dificultades que enfrenta en esta migración que forma parte de su ciclo reproductivo, ya que el uso de insecticidas y la degradación de los ecosistemas han reducido severamente su población.

Fuente: latinus.