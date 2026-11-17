La despedida del papa León XIV, en Perú, tuvo un cierre inesperado al ritmo de la cumbia. Durante la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, Grupo 5 subió al escenario para ofrecer un espectáculo especial que combinó música tropical y canciones religiosas.

La agrupación peruana sorprendió a los miles de fieles que todavía permanecían en el recinto con un mix de reconocidos himnos católicos adaptados a su característico ritmo. Entre las canciones interpretadas estuvieron ‘Hosanna’, ‘Vamos caminando’, ‘Santo es el Señor’ y ‘Alma misionera’.

Los integrantes de la orquesta, liderada por Christian, Andy y Elmer Yaipén, trabajaron durante varios días en los arreglos musicales para conservar la esencia de las canciones religiosas, pero incorporando la sonoridad de la cumbia.

Después del repertorio religioso, Grupo 5 interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, entre ellos ‘Motor y motivo’, convirtiendo la despedida del pontífice en un encuentro donde la fe y la música compartieron protagonismo.