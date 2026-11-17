Un hombre estadounidense de 28 años vive desde hace dos años con una extraña alteración visual: cuando observa a otras personas, ve en sus rostros los ojos y otros rasgos de su gata Luna. El fenómeno comenzó después de una cirugía cerebral y ahora es objeto de estudio por parte de investigadores que buscan comprender cómo funciona la percepción humana.

El protagonista, identificado como Karl, tenía que someterse a una intervención para extirpar una malformación arteriovenosa (MAV), una conexión anormal entre vasos sanguíneos que podía provocar una hemorragia cerebral. Sin embargo, después de la operación comenzó a experimentar cambios inesperados en la manera de reconocer los rostros.

Según describió, cuando sale de casa y se encuentra con otras personas, sus caras presentan características que le recuerdan a Luna, su gata gris con rayas negras. Entre las alteraciones que percibe están las pupilas dilatadas, las cuencas de los ojos agrandadas y otros rasgos que hacen que los rostros humanos adquieran una apariencia felina.

Lo más llamativo es que la experiencia también puede ocurrir en sentido contrario. Si lo primero que Karl observa por la mañana es el rostro de una persona, esos rasgos pueden trasladarse a Luna y a otras personas que ve posteriormente. La percepción puede mantenerse durante varias horas e incluso prolongarse durante todo el día.

Rostros humanos que se transforman sin parecer máscaras

El caso llamó la atención de un grupo de investigadores, que documentó sus observaciones en un estudio publicado en la revista científica Cortex.

Los especialistas explicaron que, “aparte de sus inusuales combinaciones de rasgos”, los rostros que Karl percibe "parecen totalmente coherentes".

Esto significa que el hombre no ve simplemente una cara humana con ojos de gato superpuestos. En su experiencia, los rasgos se integran y forman un rostro único.

“Los rasgos transferidos se integran a la perfección en el rostro que se observa, en lugar de parecer superpuestos, y cambian de forma natural a medida que cambia el punto de vista o la distancia”, describen los investigadores en el trabajo.

Los científicos consideran que el caso podría estar relacionado con dos alteraciones de la percepción visual: la palinopsia y la prosopometamorfopsia (PMO).

La primera se caracteriza por la persistencia o reaparición de imágenes después de haber dejado de observar el objeto o la persona. La segunda provoca distorsiones en los rostros, que pueden hacer que los ojos, la boca y otras partes de la cara se perciban con formas o tamaños diferentes a los reales.

De acuerdo con el sitio informativo Understanding PMO, impulsado por el autor principal de la investigación, el psicólogo y neurocientífico Brad Duchaine, estas experiencias pueden resultar inquietantes para quienes las padecen.

“Por suerte, la mayoría de los casos duran solo unos días o semanas, aunque en algunos casos las personas siguen percibiendo distorsiones en los rostros durante años. Actualmente, sabemos muy poco sobre por qué las personas experimentan diferentes tipos de PMO, pero es una de las muchas cuestiones que nos interesa investigar”, explica el sitio.

El cerebro, una posible clave del fenómeno

Aunque todavía no existe una explicación definitiva, los investigadores sospechan que la operación cerebral está relacionada con lo que le ocurre a Karl.

El procesamiento de los rostros depende en gran medida del lóbulo temporal derecho, una región cerebral que participa en el reconocimiento de las caras y que pudo verse afectada durante la intervención.

Parte de esta zona tuvo que ser retirada para tratar la malformación arteriovenosa, por lo que los especialistas consideran que los cambios posteriores en su percepción podrían estar vinculados con esa alteración cerebral.

Brad Duchaine destacó la importancia del caso para comprender cómo los recuerdos pueden influir en lo que vemos.

“Este caso en el que Karl ve los rasgos de su gato en rostros humanos y viceversa demuestra que los rasgos individuales pueden extraerse de la memoria e influir en nuestra percepción en tiempo real”, afirmó el investigador en un comunicado del Dartmouth College.

Un antecedente registrado hace casi cuatro décadas

La experiencia de Karl no es completamente aislada. Los investigadores recuerdan un caso publicado en 1986 en la misma revista científica Cortex, protagonizado por una mujer que comenzó a percibir rostros de perros en otras personas.

Durante un viaje en autobús, la mujer observó un perro de raza poodle. Poco después, al levantar la mirada, vio que los pasajeros tenían el rostro del animal. La percepción se mantuvo durante aproximadamente media hora.

La paciente había sufrido un accidente cerebrovascular nueve meses antes. Además de las alteraciones visuales, tenía dificultades para reconocer a personas conocidas e incluso para identificar su propio departamento.

En ambos casos existe un elemento en común: los pacientes no veían animales en objetos cotidianos, como árboles o muebles, sino que percibían características animales en los rostros humanos. Para los investigadores, estos antecedentes ayudan a estudiar cómo el cerebro combina la información visual con los recuerdos almacenados.

La inteligencia artificial permite mostrar lo que ven los pacientes

Otro aspecto importante de la investigación fue el uso de inteligencia artificial para representar con mayor precisión las experiencias visuales de Karl.

Los investigadores trabajaron junto al paciente para ajustar imágenes generadas mediante esta tecnología, de manera que se aproximaran a los rostros que él observa en la vida cotidiana.

Duchaine considera que estas herramientas pueden ayudar a comprender mejor las alteraciones de la percepción y facilitar la comunicación entre los pacientes y los profesionales de la salud.

“La IA nos permite generar visualizaciones más precisas de lo que experimentan las personas cuando tienen percepciones visuales distorsionadas”, explicó.

“Si sabes lo que está experimentando la persona, puedes saber mucho mejor a qué se enfrenta e intentar encontrar formas de controlarlo. Y ahora el paciente también puede participar en ese proceso de creación de esas visualizaciones”, añadió.

El investigador también destacó que estas imágenes pueden servir para que quienes padecen estas alteraciones expliquen a sus familiares y amigos lo que ven, ya que muchas veces resulta difícil describir con palabras una experiencia visual de estas características.

“Dado que el avance en la comprensión de muchos trastornos de la percepción visual depende de una caracterización precisa de lo que ven los pacientes, esperamos que las visualizaciones fotorrealistas se conviertan en una herramienta cada vez más valiosa para documentar dichas experiencias”, concluyen los autores.

Un trastorno que puede confundirse con un problema psiquiátrico

El laboratorio de Dartmouth College dirigido por Duchaine ha recibido cerca de 250 testimonios de personas que aseguran haber experimentado distorsiones en los rostros.

Aunque se trata de alteraciones poco habituales, los investigadores advierten que algunos pacientes han recibido diagnósticos psiquiátricos sin que se identificara correctamente el origen de sus síntomas. En determinados casos, incluso se les recetaron medicamentos antipsicóticos cuando el problema estaba relacionado con la percepción visual.