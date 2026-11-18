La Policía investiga posibles fallas mecánicas o una falta de coordinación durante una maniobra de traslado de un vehículo que terminó cayendo desde una altura aproximada de 15 a 20 metros en el campo ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando una grúa realizaba el ingreso de uno de los motorizados que serían exhibidos en el recinto ferial. Durante la operación, el vehículo se desprendió y cayó con el conductor en su interior.

La víctima, un hombre de 31 años, fue auxiliada por personal de Bomberos Antofagasta y trasladada de emergencia al Hospital Metodista, en la zona de Obrajes.

Policía investiga las causas del accidente

El comandante regional de la policía de la zona sur Hugo Barrios, informó que el Batallón de Seguridad Física Estatal tomó conocimiento del hecho mediante el reporte de un testigo que presenció la caída.

“Parece que ha sido una falta de coordinación o una falla mecánica. Eso está en investigación todavía por la Dirección de Tránsito”, explicó la autoridad.

Según el informe preliminar, el accidente se habría producido cuando la grúa soltó el vehículo durante las maniobras de ingreso al campo ferial.

Conductor presenta traumatismo craneoencefálico moderado

El médico que atendió al paciente informó que ingresó al Hospital Metodista con múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico moderado.

“Ha llegado con los diagnósticos de policontuso y un trauma craneoencefálico moderado. Ya está internado y está siendo valorado por las especialidades de neurocirugía”, señaló.

El profesional indicó que inicialmente no se identificaron fracturas, pero sí un hematoma en la región del cerebelo, por lo que se solicitaron estudios complementarios y una valoración especializada.

Asimismo, explicó que el paciente no recuerda cómo ocurrió el accidente y únicamente manifestó recordar un fuerte golpe antes de perder el conocimiento.

No hay personas arrestadas

La Policía informó que, hasta el momento del reporte, no se registraron personas detenidas ni arrestadas por este hecho.

La Dirección de Tránsito continúa con las investigaciones para establecer si la caída del motorizado fue consecuencia de una falla técnica de la grúa o de una deficiente coordinación durante la maniobra, además de determinar las posibles responsabilidades.