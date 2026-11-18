Más de 20 vainas servidas de calibre 9 milímetros fueron colectadas por la Policía tras el doble asesinato a balazos de dos jóvenes de entre 18 y 20 años en la plaza Las Madres de Guayaramerín, un ataque ocurrido la tarde de este martes 17 de noviembre en la frontera con Brasil, a pocas horas de la serenata por el aniversario del departamento del Beni.

Al respecto, una de las autoridades policiales indicó que, de manera preliminar se sabe que estas personas habrían sido impactadas con varios proyectiles de arma de fuego y que se va a corroborar de manera específica con el examen balístico.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial del Hospital General para la autopsia de ley, mientras los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procesaron el área del ataque.

Sobre las labores técnicas en curso, la autoridad indicó que "tenemos también un teléfono que se ha colectado y será sometido al análisis técnico correspondiente para determinar cuáles eran los motivos de que estas dos personas se encuentren en inmediaciones de la plaza Las Madres".

Según los primeros testimonios recabados en la zona, los atacantes habrían utilizado un arma automática y escaparon rápidamente del lugar a bordo de un vehículo de dos ruedas, por lo que los agentes analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

En relación con los sospechosos, el reporte oficial precisó que "con la entrevista que se ha realizado en el lugar por parte de la Felcc hacia los vecinos, se sabe que estas dos personas se habrían dado a la fuga en una motocicleta color gris; aparentemente dos personas, situación que se va a determinar y se va a confirmar cuando puedan recopilar todas las imágenes de inmediaciones".

Operativos contra el crimen organizado

Ante la gravedad del suceso registrado en vísperas de la efeméride beniana, el Comando de Frontera reforzó los patrullajes preventivos e investigativos en puntos estratégicos de Guayaramerín para dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, el representante policial enfatizó que "lastimosamente el crimen organizado planifica y premedita este tipo de hechos, pero la presencia policial que actualmente tenemos acá en Guayaramerín va a permitir reforzar todas las acciones que está realizando el Comando de Frontera para esclarecer este hecho".