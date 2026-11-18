El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó una jornada cálida para este miércoles 18 de noviembre en las ciudades de La Paz y El Alto, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 27 grados Celsius en algunos sectores de la zona Sur.

El pronosticador del Senamhi, Diego Perales, informó que se prevé un cielo poco nuboso y temporalmente despejado, condiciones que favorecerán el ascenso de las temperaturas durante el día.

En el centro de La Paz se esperan temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados y máximas de 24 a 26 grados Celsius, mientras que en sectores como Calacoto, Mallasa y Mecapaca los registros podrían superar esos valores.

La zona Sur podría alcanzar los 27 grados

Perales explicó que las temperaturas en los sectores ubicados al sur de la ciudad pueden ser entre dos y tres grados superiores a las registradas en el centro paceño.

Asimismo, indicó que las condiciones cálidas se mantendrán durante los próximos días, tanto en La Paz como en El Alto, donde las temperaturas también superarán los 20 grados Celsius.

El pronosticador señaló que noviembre tiene un registro histórico de 27,1 grados en el centro de La Paz, alcanzado en 2011, y no descartó que ese valor pueda ser superado durante lo que resta del mes.

“No se descartaría que también ya se rompa este registro histórico de los 27,1 grados Celsius”, manifestó, aunque aclaró que se trata de una posibilidad.

Senamhi recomienda protegerse de la radiación solar

Ante las elevadas temperaturas y la radiación solar, el Senamhi recomendó a la población utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y prendas que cubran la piel.

La principal precaución debe asumirse entre las 10:00 y las 15:00, periodo considerado de mayor exposición a los rayos solares.

“La principal recomendación aquí en la ciudad de La Paz y en la ciudad de El Alto es protegerse la piel durante el horario de mayor radiación solar”, explicó Perales.

Los Yungas registran temperaturas de hasta 34 grados

El pronóstico también contempla temperaturas elevadas en otras regiones del departamento de La Paz.

Según el Senamhi, algunos municipios de la región de Los Yungas registran máximas de entre 32 y 34 grados Celsius. En el norte amazónico, sectores como San Buenaventura y la provincia Abel Iturralde presentan temperaturas cercanas a los 30 grados.

El especialista atribuyó estas condiciones a la influencia del fenómeno de El Niño, que actualmente se encuentra en una etapa muy fuerte y favorece temperaturas elevadas en la región de los valles.