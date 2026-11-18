La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó la reversión de la concesión minera El Dorado y emitió una resolución de suspensión contra la minería ilegal en inmediaciones del embalse de Misicuni y el río Serqueta, dentro del Parque Nacional Tunari. Paralelamente, la Comisión Sexta de la Asamblea Legislativa Departamental aguarda los resultados de laboratorio que determinarán si los afluentes presentan contaminación por metales pesados.

El director departamental de la AJAM en Cochabamba, Daniel Gonzales, explicó que El Dorado correspondía a un derecho preconstituido desde el año 2005 que fue revertido tras verificarse el incumplimiento en el pago de patentes mineras. Asimismo, señaló que en una reciente inspección en el sector no se halló a los responsables de las operaciones, ante las denuncias por la posible contaminación de los afluentes de Misicuni.

"Se ha realizado la resolución de suspensión de actividad de minería ilegal en el lugar de Misicuni y la reversión correspondiente para que ninguna persona, cooperativa o empresa privada pueda hacer ninguna reserva en el lugar, siendo que es un área protegida", afirmó Gonzales, adelantando que otras cooperativas de la zona se encuentran bajo análisis y que los operativos continuarán.

Espera por resultados de calidad del agua

Por su parte, el asambleísta departamental de la Comisión Sexta, Edwin Jiménez, informó que esta semana se conocerán los análisis físicos y químicos realizados a las muestras tomadas en la represa de Misicuni y el río Serqueta por la Alcaldía de Quillacollo, jurisdicción territorial del Distrito 9 donde se ubica el embalse.

Según Jiménez, el alcalde de Quillacollo envió las muestras a un laboratorio especializado en la ciudad de La Paz con el compromiso de entregar los informes entre esta jornada y el viernes, tanto para el agua destinada al consumo humano como para riego. La Comisión solicitará un reporte formal al secretario departamental de Medio Ambiente una vez recibidos los documentos.

El legislador cuestionó los argumentos administrativos utilizados para anular la concesión, subrayando que nunca debió permitirse actividad extractiva alguna dentro de los límites del Parque Nacional Tunari.

"Lo claro y concreto es que nunca debió autorizarse ningún tipo de trabajo en el sector porque es un área protegida. Cuando escuchamos al representante de la AJAM decir que van a revertirle porque no han pagado sus patentes o regalías mineras desde 2014, nos parece muy extraño, porque no puede haber minería en la jurisdicción del Parque Nacional Tunari", manifestó Jiménez.