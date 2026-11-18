Con el inicio del armado de un árbol navideño de 30 metros de altura en el prado de la avenida Suecia, en la zona sur, Cochabamba acelera los preparativos para las fiestas de fin de año. De acuerdo con el cronograma municipal, el encendido oficial de las luces en la capital valluna se realizará el próximo 1 de diciembre, mientras que en el vecino municipio de Sacaba el acto inaugural está previsto para el 4 del mismo mes.

La estructura de la avenida Suecia —ubicada en el lado este de esta concurrida vía— se consolidará como el segundo árbol más grande del departamento y el principal atractivo turístico del sector sur. Además de la estructura principal, el personal de la Unidad de Obras Públicas de la Alcaldía decora los árboles y postes de alumbrado público del área verde con figuras navideñas elaboradas en sus talleres.

Según las autoridades municipales, todos los trabajos en este paseo deben estar concluidos como máximo hasta el 25 de noviembre. A nivel general, la Alcaldía de Cochabamba incrementará la cifra prevista de iluminación hasta alcanzar los 11 millones de focos navideños distribuidos en distintos puntos de la ciudad, cuya instalación finalizará a fin de mes.

Más de 5 millones de luces en Sacaba

Por su parte, el municipio de Sacaba también avanza con el despliegue navideño, que este año contará con más de 5 millones de focos. El director de Servicios Eléctricos de esa alcaldía, Iván Mariaca, informó que actualmente el personal trabaja en la etapa de armado de las estructuras metálicas, para luego proceder con el colocado de las luminarias la próxima semana.

"Se van a instalar en la plaza principal, en el frontis del templo, la Alcaldía, el pasaje Consistorial, el pasaje Boulevard y los lugares que cuentan con una ordenanza municipal dentro del recorrido de las luces navideñas", detalló Mariaca, confirmando que el encendido oficial está programado para el viernes 4 de diciembre.