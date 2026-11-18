La Universidad Autónoma del Beni José Ballivián otorgó este martes el título de Doctor Honoris Causa al presidente del Estado, Rodrigo Paz, durante los actos conmemorativos por el 184 aniversario de creación del departamento del Beni.

El reconocimiento fue aprobado mediante una resolución universitaria que destaca el compromiso del mandatario con la educación superior pública, el respeto a la autonomía universitaria y su contribución a la defensa de la democracia.

Reconocen su compromiso con la educación y la democracia

Según la resolución, la distinción también toma en cuenta el aporte de Rodrigo Paz a la promoción de políticas orientadas a preservar la paz social, fortalecer la estabilidad institucional e impulsar el desarrollo nacional.

Asimismo, la universidad destacó su contribución a la generación de oportunidades y al bienestar de la población boliviana.

Resolución fue suscrita por autoridades universitarias

El documento oficial fue suscrito por el rector de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, José Brian Quimajil, y el secretario general, Hernán Becerra Ibáñez.

La firma se realizó en la sala del Consejo Universitario, en el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de creación del departamento.

Con esta distinción académica, la casa de estudios superiores reconoce al presidente Rodrigo Paz mediante uno de los máximos títulos honoríficos que otorgan las universidades.