Un menor de edad acusado de realizar un ataque armado contra un estudiante de 14 años en la zona del tercer anillo y avenida Escuadrón Velasco de Santa Cruz de la Sierra fue formalmente citado a declarar este miércoles a las nueve de la mañana.

Ante esta situación, la madre del otro menor afectado expresó que “nosotros ya sentamos la denuncia en la Felcc, ya la Fiscalía se hizo cargo del caso, la Defensoría de la Niñez también, ya le hicieron los análisis psicológicos, ha ido al médico forense; ahora el chico ya fue citado, tiene que presentarse mañana”.

La progenitora del estudiante agredido manifestó su temor ante la gravedad del hecho y pidió un castigo ejemplar para evitar futuros delitos en el barrio cruceño.

Al respecto, la madre declaró que “nosotros pedimos a las autoridades, por favor, que se siente un precedente, que se haga justicia, que no se puede quedar así; mi hijo pudo haber sido lastimado más por este chico, lo pudo haber matado”.

Evaluaciones médicas pendientes

Mientras se aguardan los resultados oficiales de las radiografías para confirmar posibles lesiones de consideración en el tabique del menor afectado, la familia continúa clamando por una sanción rigurosa.