Un nuevo episodio de conflictividad agraria sacude a la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, donde grupos de avasalladores e interculturales protagonizaron un tenso enfrentamiento por el control de tierras fiscales.

En medio del altercado, un video dejó en evidencia al dirigente José Luis Medina, sobre quien pesan dos órdenes de aprehensión, portando un arma de fuego en su mano derecha desde la puerta abierta de una camioneta mientras discutía acaloradamente con las personas que estaban afuera.

A pesar de tratarse de terrenos de dominio estatal, tanto los grupos irregulares como los sectores interculturales insisten en su derecho a ocupar y permanecer en este sector del oriente boliviano.