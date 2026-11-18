La Justicia determinó seis meses de detención preventiva para el exfiscal Julio César Porras y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, investigados dentro del denominado caso Mariaca, relacionado con una presunta red de protección al narcotráfico.

La decisión fue asumida después de aproximadamente siete horas de audiencia de medidas cautelares. Ambos procesados deberán cumplir la detención en diferentes centros penitenciarios de La Paz.

Quezada irá a Patacamaya y Porras a San Pedro

De acuerdo con la resolución judicial, Aldo Quezada será recluido en el penal de Patacamaya, mientras que Julio César Porras deberá cumplir la medida cautelar en el centro penitenciario de San Pedro.

La determinación responde al pedido del Ministerio Público, que durante la audiencia solicitó la detención preventiva de ambas exautoridades mientras continúan las investigaciones.