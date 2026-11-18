El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 18 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,75 por dólar estadounidense, cinco centavos más que la cotización registrada el martes 17, cuando alcanzó los Bs 11,70.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este miércoles?

En el mercado paralelo, la cotización de referencia también registró cambios. Según el portal dolarboliviahoy.com, este miércoles el dólar se cotiza en Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,68 para la compra y Bs 11,92 para la venta. Al comparar ambas jornadas, la cotización de compra aumentó Bs 0,31, mientras que la de venta subió Bs 0,07.

De esta manera, el valor de referencia del mercado paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Por su parte, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.