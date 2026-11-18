El departamento del Beni conmemora este miércoles 18 de noviembre de 2026 sus 184 años de creación con un feriado departamental que contempla la suspensión de actividades laborales tanto en el sector público como en el privado.

La disposición fue comunicada por el Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 21060 y del Decreto Departamental BN/N.º 13/2026, aprobado el pasado 29 de octubre.

De acuerdo con el comunicado oficial, el feriado es de cumplimiento obligatorio en todo el departamento, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, la disposición contempla excepciones para las actividades que deban continuar por razones de interés público o por la naturaleza del trabajo.

En estos casos, las instituciones y establecimientos que prestan servicios esenciales deberán garantizar la atención mediante turnos y guardias.