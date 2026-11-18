Un accidente de tránsito registrado la noche de este martes en la intersección de las calles Eudoro Galindo y Los Girasoles dejó como saldo dos personas heridas, tras el impacto entre un automóvil particular y una motocicleta.

De acuerdo con el relato de los vecinos de la zona, el siniestro se produjo al promediar las 19:30 horas. Según los testimonios recabados en el lugar, la motocicleta —con placa de control 548-4CYC— circulaba a gran velocidad por la calle Los Girasoles cuando colisionó contra el vehículo de cuatro ruedas, que descendía por la avenida Eudoro Galindo.

Tras el fuerte impacto, los dos ocupantes del motorizado de dos ruedas quedaron tendidos sobre la calzada. Ante la alerta mediante llamada telefónica de los residentes del sector, personal de Bomberos acudió al sitio para brindar los primeros auxilios; posteriormente, los heridos fueron trasladados en ambulancias particulares hacia una clínica cercana para recibir atención médica especializada.

Testigos señalaron que el conductor del automóvil involucrado se dirigió hacia el mismo centro hospitalario al que fueron evacuados los afectados para acompañar su atención.

En tanto, la motocicleta quedó tendida sobre el asfalto a la espera de que efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito arriben al punto del accidente para proceder con el levantamiento legal del motorizado, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del hecho.