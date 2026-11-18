El abogado de Julio César Porras, exfiscal antinarcóticos de Santa Cruz, cuestionó la decisión judicial de enviarlo durante seis meses a la cárcel de San Pedro y denunció presuntas irregularidades en la investigación del denominado caso Roma, vinculado al exfiscal general Roger Mariaca.

Héctor Castellón, defensor de Porras, sostuvo que la imputación del Ministerio Público es genérica y que no existirían elementos concretos que demuestren la participación de su cliente en los delitos investigados.

Según el abogado, uno de los principales argumentos utilizados contra el exfiscal fueron los memorándums de designación que acreditan su trayectoria dentro del Ministerio Público.

“El haber ejercido un cargo no convierte a la persona en delincuente, sino que debería investigarse”, manifestó.

Defensa cuestiona que se utilicen publicaciones de TikTok y Facebook

Castellón también cuestionó los elementos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia cautelar y aseguró que parte de la investigación se sustentó en seguimientos a publicaciones de redes sociales.

Según su versión, la Fiscalía explicó que realizó un ciberpatrullaje mediante plataformas como TikTok y Facebook para recopilar información relacionada con el caso.

“El Ministerio Público sustentó que la investigación está basada en TikTok, en un seguimiento cibernético a Facebook”, afirmó.

El abogado consideró insuficientes estos elementos para justificar una medida extrema como la detención preventiva.

Abogado cuestiona que el caso Maletas sea utilizado en la nueva investigación

Otro de los puntos observados por la defensa fue la utilización de antecedentes del denominado caso Maletas para sustentar la imputación dentro del caso Roma.

Castellón explicó que Porras y Aldo Quezada ya se sometieron anteriormente a un procedimiento abreviado por el caso Maletas, que concluyó con una sentencia de tres años.

En ese sentido, cuestionó que ese proceso anterior, que ya cuenta con una resolución judicial, sea utilizado nuevamente como elemento para establecer una posible participación en otros delitos.

“¿Por qué se está utilizando un caso ya cerrado para sustentar otro caso?”, cuestionó.

El abogado sostuvo que este planteamiento podría vulnerar el principio constitucional non bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Aclaró que su observación apunta al uso de esos antecedentes como fundamento de la nueva imputación y de los riesgos procesales.

Defensa denuncia presunta injerencia política en el proceso

Castellón también cuestionó el desarrollo de la investigación y aseguró que existiría una marcada injerencia política en el proceso judicial.

Asimismo, observó que se hayan utilizado argumentos relacionados con personas que estarían prófugas para justificar riesgos procesales contra su defendido.

“Cuando un proceso judicial se encuentra con una injerencia política tan marcada, resulta un poco complicado establecer los criterios de derecho que deberían primar”, sostuvo.

El jurista insistió en que no se habría demostrado que Porras ingresara al Ministerio Público por influencia de Roger Mariaca ni que su designación como fiscal hubiera sido irregular.

Porras cumplirá detención en San Pedro y Quezada en Patacamaya

La audiencia de medidas cautelares concluyó con la determinación de seis meses de detención preventiva para ambas exautoridades judiciales.

Julio César Porras deberá cumplir la medida en el penal de San Pedro, mientras que Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, será recluido en el centro penitenciario de Patacamaya.

La defensa de Porras anunció que presentará una apelación contra la resolución judicial.