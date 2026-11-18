El diputado de la Alianza Libre, Guillermo Mendoza, exigió una investigación a profundidad sobre los audios que involucran a parlamentarios en presuntas gestiones irregulares dentro de instituciones públicas y consideró que el Ministerio Público debe actuar de oficio para esclarecer los hechos.

El legislador cuestionó el contenido de las conversaciones atribuidas a la diputada Bilbao y al diputado Medinaceli, y sostuvo que las denuncias no pueden quedar únicamente en declaraciones públicas.

Mendoza consideró que los hechos podrían involucrar presuntas conductas de acoso político y extorsión, aunque aclaró que corresponde a las autoridades competentes establecer si existen responsabilidades penales.

“El Ministerio Público debe actuar y debe actuar de oficio”, manifestó.

Mendoza descarta que las conversaciones sean fiscalización parlamentaria

El legislador rechazó que las conversaciones difundidas puedan justificarse como parte de las atribuciones de fiscalización de los parlamentarios.

A su criterio, el contenido de los audios reflejaría una presunta utilización de cargos públicos para gestionar espacios de poder y puestos laborales dentro de instituciones estatales.

“El Estado no es un botín. El Estado no es para repartirse pegas”, afirmó Mendoza, al cuestionar las actuaciones atribuidas a sus colegas.

También sostuvo que este tipo de situaciones perjudica la credibilidad de las instituciones y genera desconfianza de la ciudadanía hacia la política.

Pide que las denuncias no queden sin investigación

Mendoza recordó otros cuestionamientos relacionados con presuntas entregas de dádivas a parlamentarios para respaldar al Gobierno y mencionó las declaraciones anteriores de la exdirectora de Aisem, quien habría señalado la existencia de una lista de legisladores involucrados en esas gestiones.

El diputado cuestionó que, según su versión, esos antecedentes tampoco hayan derivado en investigaciones conocidas públicamente.

Asimismo, consideró que los parlamentarios señalados deben exigir que se esclarezcan las denuncias, independientemente de si consideran que las acusaciones son falsas.

“Cuando uno no es culpable, no es responsable de lo que se le está investigando, es más bien el mecanismo que tiene para poder limpiar su trayectoria”, sostuvo.

Alianza Libre evaluará acciones ante la Comisión de Ética y la Fiscalía

El legislador anunció que su bancada analizará los audios y las posibles acciones que correspondan una vez que concluya la sesión de la Cámara de Diputados, que permanecía en cuarto intermedio.

Explicó que, si se comprueba la veracidad de las conversaciones y la existencia de irregularidades, el caso podría derivar tanto en actuaciones de la Comisión de Ética como en una investigación del Ministerio Público.

“No solo involucraría a la Comisión de Ética, sino también, de ser ciertos, de ser verídicos, de comprobarse, involucrarían pues naturalmente la participación del Ministerio Público”, señaló.