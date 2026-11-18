Camila Flores y la Academia The Royal Dance fueron los encargados de inaugurar la primera gala de repechaje de La Gran Batalla, demostrando que están dispuestos a luchar por una nueva oportunidad en la competencia.

Este martes 17 de noviembre, el equipo regresó al escenario más grande de la televisión boliviana con una propuesta inspirada en Sabrina Carpenter, interpretando su reconocido éxito “Espresso”.

La presentación se desarrolló bajo la temática “Mejorando nuestra propia versión”, un desafío en el que los participantes debían retomar una actuación anterior y presentar una propuesta renovada, demostrando cuánto habían evolucionado.

La juez Elka Meyer reconoció el esfuerzo y la preparación del equipo, destacando una actitud renovada en comparación con sus anteriores participaciones.

“Voy a destacar que se ve que le han puesto bastante ganas. Tienen una energía distinta a las anteriores veces”, expresó.

Sin embargo, también recomendó prestar mayor atención a las caminatas y a los movimientos de brazos para conseguir una presentación más pulida.

“Esta presentación la sentí muy segura y cuidando los pasos. Para mí, muy bien, sigan adelante”, agregó.

La juez Gabriela Zegarra resaltó dos aspectos fundamentales de la actuación: la mejoría coreográfica y el dominio del escenario.

“Sí mejoró la coreografía, sí mejoró el manejo del escenario”, manifestó.

Sus palabras destacaron el avance que mostró el equipo en esta nueva oportunidad, después de haber quedado eliminado anteriormente.

La cantante y artista Michelle Csapek, invitada como juez especial de la gala, también valoró positivamente la presentación.

La artista destacó la precisión de los movimientos y la coordinación de la academia, especialmente durante las secuencias ejecutadas con tacones.

“Muy bien los pasos, todo lo que hizo en tacones y el grupo estuvo muy bien”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti consideró que el equipo presentó una actuación sólida, con una actitud que reflejaba sus ganas de volver a la competencia.

“Para mí estuvo bien el lip sync, muy bien la actitud. Se nota que tienen ganas de volver”, afirmó.

No obstante, recomendó incorporar variaciones en los movimientos y realizar ajustes que permitan continuar evolucionando.

“Para avanzar tienen que ajustar”, advirtió.

Después de recibir las observaciones del jurado, Camila Flores expresó su determinación de aprovechar esta nueva oportunidad.

“Queremos volver y lo vamos a demostrar”, afirmó la participante.