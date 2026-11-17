El conflicto del sector educativo continúa latente en el país tras 14 días de huelga de hambre en La Paz y el reciente levantamiento del piquete en Santa Cruz luego de 13 jornadas, escenario en el que el dirigente de los maestros urbanos, Lorenzo Chávez, advirtió que “este viernes 20 de noviembre tendremos una marcha conjunta, no descartamos el paro de 72 horas, los bloqueos y todas las medidas hasta que el gobierno pueda atender las demandas educativas que tenemos”.

Con el objetivo de centralizar la protesta en la sede de Gobierno, el representante confirmó el refuerzo de los piquetes de ayuno al señalar que “el mandato de la Conferencia nacional fue que podamos concentrar la huelga de hambre en La Paz, mañana estamos enviando huelguistas”.

Para sostener sus movilizaciones, el sector busca sumar respaldo de otras bases antes de oficializar su pliego este miércoles, según detalló Chávez: “Estamos tejiendo alianzas con sectores como los estudiantes de la Normal, así como también el Magisterio departamental rural, entre otros sectores”.

Respecto a los pasos inmediatos de esta coordinación, el dirigente precisó que “lo que vamos a hacer va a ser que el miércoles en una conferencia haremos conocer nuestra plataforma de lucha en forma unitaria”.

Rechazo al traspaso de institutos

El eje central de la protesta apunta a frenar la transferencia administrativa de centros de formación superior, motivo por el cual Chávez enfatizó que “básicamente estamos coincidiendo en la eliminación del anteproyecto del traspaso de los institutos a las Gobernaciones, rechazamos totalmente ese anteproyecto; no queremos una suspensión, queremos una eliminación total”.

Finalmente, al resumir el objetivo de fondo de las medidas de presión en el país, subrayó que “queremos que el gobierno garantice una educación boliviana de calidad para todos”.