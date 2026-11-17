La campaña solidaria impulsada para ayudar a Shirley tuvo un resultado que superó todas las expectativas. La joven madre, que atraviesa un embarazo de seis meses y enfrenta una delicada condición cardíaca, logró reunir Bs 42.000, el doble del monto que necesitaba para comprar un marcapasos y acceder a la cirugía que requiere para proteger su vida y la de su bebé.

La colecta fue impulsada a través del programa Que No Me Pierda, luego de conocerse la situación de Shirley, quien necesitaba reunir al menos Bs 21.000 para adquirir el dispositivo cardíaco.

“Recibir este apoyo es una alegría para mí, porque yo nunca pensé pasar por esta situación. Hace seis años me diagnosticaron que necesitaba el marcapasos, pero ahora me siento más feliz. Un agradecimiento grande para todos”, expresó Shirley, emocionada por la ayuda recibida.

La solidaridad también le permitió vivir un momento que había esperado durante meses: conocer el rostro de su bebé mediante una ecografía. Debido a la falta de recursos económicos, durante los siete meses de embarazo no había podido acceder a este estudio y únicamente recibía información sobre la evolución del pequeño a través de sus controles médicos.

“Ya me mostró el embarazo, la carita de mi bebé. Estoy feliz de que mi bebé esté sanito”, manifestó después de realizarse su primera ecografía y conocer a Ángel, el nombre que eligió para su pequeño.

Durante la primera evaluación, los resultados fueron alentadores. La médica indicó que, mediante el estudio Doppler de la arteria umbilical, pudieron verificar las condiciones de alimentación del bebé y que, por el momento, todo evoluciona favorablemente y no se evidencian complicaciones.

Con el dinero reunido para adquirir el marcapasos y el acompañamiento médico conseguido, Shirley tiene ahora una nueva oportunidad para prepararse para la cirugía y continuar su embarazo con mayor tranquilidad.