El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó la investigación del denominado caso narcomaletas y puso en duda la versión que atribuye a exautoridades judiciales el control de diferentes instituciones nacionales para facilitar el ingreso de sustancias controladas al país.

Durante una entrevista televisiva, Quiroga sostuvo que existen interrogantes sobre el funcionamiento de los controles en el aeropuerto internacional de Viru Viru y consideró necesario investigar la participación de autoridades de Aduana, Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

“Hay un mar de dudas sobre toda esta materia”, manifestó, al cuestionar que la investigación se concentre en jueces y fiscales sin esclarecer suficientemente el papel de las instituciones que dependen del Gobierno nacional.

Quiroga cuestiona que jueces y fiscales controlaran instituciones nacionales

El exmandatario consideró poco creíble que autoridades judiciales de Santa Cruz hubieran tenido capacidad para ordenar o controlar el funcionamiento de reparticiones nacionales encargadas de los controles aeroportuarios.

Explicó que Aduana depende del Ministerio de Economía, mientras que Migración y la Felcn están bajo la administración del Ministerio de Gobierno. La Dgac, por su parte, también forma parte de la estructura estatal nacional.

“Pensar que un fiscal o un juez pueden llamar al director de Aduana, que depende del ministro de Economía, o a los señores de Migración y Felcn, que dependen del Ministerio de Gobierno, es poco plausible y nada creíble”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que no se haya esclarecido suficientemente la actuación de las autoridades que estaban a cargo de estas instituciones cuando se produjo el ingreso de las maletas.

Pide al fiscal interino esclarecer el caso y determinar responsabilidades

Quiroga señaló que el fiscal general interino tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones claras sobre el avance de las investigaciones y evitar que se construya una versión que deje dudas sobre los hechos.

Aseguró que, si existen responsabilidades de exautoridades judiciales, estas deben establecerse; sin embargo, insistió en que también deben investigarse las posibles omisiones de funcionarios de las instituciones nacionales.

“El fiscal Uyuste es interino, está a prueba y debe responder al país con claridad y con transparencia”, expresó.

Asimismo, cuestionó que personas que se sometieron a procedimientos abreviados en el caso Maletas hayan quedado con sentencias de tres años y posteriormente aparezcan señalando a otras personas dentro de las investigaciones.

Quiroga sostuvo que el esclarecimiento debe sustentarse en elementos verificables y no solamente en declaraciones de los investigados.

Cuestiona que no hayan rodado cabezas en Aduana, Felcn y Migración

El expresidente afirmó que, si existía información internacional sobre el posible ingreso de maletas sospechosas, las autoridades nacionales encargadas de los controles aeroportuarios debieron asumir responsabilidades desde el primer momento.

“Si yo fuera presidente, al día siguiente de que ocurrió esto ya rodarían cabezas en Aduana, en Felcn, en Migración, en DGAC”, manifestó.

También señaló que las investigaciones deben establecer qué ocurrió con las alertas internacionales y por qué las maletas habrían logrado ingresar al país pese a los mecanismos de control existentes.

Para Quiroga, atribuir toda la responsabilidad a un juez y un fiscal regionales sin explicar cómo funcionaron las instituciones nacionales podría generar mayores cuestionamientos sobre el proceso.

Quiroga cuestiona la incertidumbre por el precio de los combustibles

En otro momento, el expresidente se refirió a las contradicciones entre el presidente de YPFB y el ministro de Hidrocarburos sobre una posible fecha para levantar la subvención a la gasolina.

Quiroga afirmó que los anuncios contradictorios generan incertidumbre económica y afectan las expectativas de la población, especialmente cuando se habla de posibles modificaciones en los precios de los combustibles.

“El pueblo boliviano, en medio de las profundas angustias que estamos sufriendo, no merece estar sujeto a estas contradicciones que se ventilan públicamente”, expresó.

Asimismo, consideró que si el presidente de YPFB anunció una medida que no corresponde a la política del Gobierno, debería ser destituido.

“En un gobierno serio, una persona mete la pata, dice algo que no es política pública y causa zozobra, en cinco minutos debería estar despedido”, afirmó.