Esta noche, La Gran Batalla inicia una nueva semana de competencia con el esperado repechaje, una etapa que permitirá a los equipos eliminados luchar por una segunda oportunidad y buscar nuevamente un lugar entre los mejores participantes del programa.

El escenario más grande de la televisión boliviana volverá a llenarse de talento, emoción y espectaculares coreografías con el regreso de tres equipos que están dispuestos a demostrar que todavía tienen mucho por ofrecer.

Los encargados de inaugurar esta emocionante etapa serán:

Camila Flores y la Academia The Royal Dance.

Valentina Mercado y la Academia YDC.

Walter Menegatti y la Academia Street Dreamers.

Los tres equipos volverán a enfrentarse al desafío de conquistar el escenario con presentaciones que reflejen su evolución, preparación y deseos de continuar en competencia.

Después de haber quedado eliminados, Camila, Valentina y Walter tendrán la oportunidad de mostrar cuánto han mejorado y por qué merecen regresar al programa.

La expectativa está puesta en las nuevas propuestas artísticas, la coordinación de las academias y la energía que cada equipo llevará al escenario.

La emoción está garantizada con el retorno de participantes que buscarán dejarlo todo en cada actuación.

¡No te pierdas el esperado repechaje, esta noche desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno!