El reconocido cantante español Álex Ubago llegó a La Gran Batalla, de Red Uno, y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al cantarle al oído a Grisel Quiroga, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar en vivo una de sus canciones favoritas.

La visita del intérprete formó parte de su paso por Bolivia, donde ofrecerá conciertos para celebrar sus 25 años de trayectoria musical.

El momento más emocionante llegó cuando el artista interpretó su reconocida canción “A gritos de esperanza”, un tema que ha acompañado a miles de seguidores del pop romántico.

Ubago se acercó a Grisel Quiroga y le cantó al oído, provocando una reacción cargada de emoción.

Mientras el artista interpretaba la canción, el público presente en el set también acompañó la presentación, convirtiendo el momento en una celebración musical.

Visiblemente conmovida, Grisel derramó algunas lágrimas y expresó su felicidad por vivir una experiencia que jamás había imaginado.

“Nunca pensé que Álex Ubago me iba a cantar esta canción, pellízquenme”, manifestó emocionada.

Durante su visita al programa, Álex Ubago destacó el recibimiento que ha tenido desde su llegada al país.

“Desde que llegamos a Bolivia no he hecho más que recibir muestras de cariño. Yo vengo toda mi carrera viajando y cantando”, expresó.

El intérprete agradeció las demostraciones de afecto del público boliviano y compartió su entusiasmo por reencontrarse con quienes han seguido sus canciones a lo largo de los años.

El cantante se encuentra realizando una gira internacional para conmemorar los 25 años de su trayectoria, con un espectáculo que recupera las canciones que marcaron sus inicios.

“Es un homenaje a todas nuestras canciones y estaremos cantando”, señaló al referirse al repertorio preparado para sus conciertos.

El público podrá recordar temas que se convirtieron en clásicos del pop romántico, entre ellos “A gritos de esperanza”, “Sin miedo a nada” y “Aunque no te pueda ver”.

Después de su paso por La Gran Batalla, el artista continuará con las presentaciones anunciadas en el país.

El 19 de noviembre actuará en Santa Cruz de la Sierra, en Casa Grande.

El 20 de noviembre se presentará en Alice Park, Cochabamba.

Finalmente, el 21 de noviembre llegará a La Paz para completar su recorrido por Bolivia.