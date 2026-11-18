Este martes 17 de noviembre, Valentina Mercado y la Academia YDC regresaron al escenario más grande de la televisión boliviana con una renovada presentación al ritmo de “Intimidad”, de Emilia Mernes.

El equipo fue el segundo en presentarse durante la primera gala de repechaje, bajo la temática de mejorar una actuación anterior. Con una coreografía llena de movimiento y actitud, los participantes buscaron demostrar que merecen recuperar su lugar en la competencia.

La juez Gabriela Zegarra valoró la energía de los bailarines y el avance de Valentina en su interpretación.

“Sentí la energía de los chicos, muy bien, estuvo bueno, con todo y con buenos movimientos. Están con ganas de volver y se nota”, expresó.

También felicitó a la participante por su trabajo de sincronización labial, conocido como lip sync, y reconoció que logró ganar confianza a medida que avanzaba su presentación.

“Valentina, estás con el tema del lip sync muy bien. Al principio estabas un poco tímida y fuiste avanzando”, comentó.

La cantante y artista Michelle Csapek, invitada como juez especial de la gala, destacó la energía y la interpretación de Valentina.

“Muy divertida la energía, tienes una personificación muy buena”, manifestó.

Sin embargo, consideró que la participante pudo incorporar gestos más atrevidos desde el inicio para conectar mejor con el personaje de Emilia Mernes.

Por su parte, Tito Larenti explicó que uno de los principales desafíos de Valentina será adaptarse a las características de cada artista que deba interpretar.

“Creo que en escena vas a tener que transformarte en cada personaje. El que te tocó es más sensual, es un trabajo que vas a tener que hacer”, señaló.

Respecto a la academia, observó que algunos desplazamientos no se realizaron completamente al ritmo de la música.

“En vez de caminar con la música, caminan por encima”, explicó, recomendando trabajar la conexión entre los pasos y los tiempos musicales.

La juez Elka Meyer celebró el regreso de Valentina y YDC, destacando la fuerza con la que afrontaron esta segunda oportunidad.

“Me gusta que hayan vuelto con fuerza y ganas. Tienen una linda presencia escénica”, expresó.

Sin embargo, observó algunas inseguridades en la ubicación de los bailarines y en la rapidez de sus caminatas.

“Les tengo mucha fe. Hay que trabajar en los tiempos musicales”, añadió.

Después de escuchar las devoluciones del jurado, Valentina Mercado compartió un mensaje lleno de emoción sobre su regreso a La Gran Batalla.

La participante aseguró que volver al programa representa una experiencia especial, después de haber quedado fuera de la competencia.

“Volví un poco como empezando de cero. Yo los extrañé mucho, el escenario y a los jueces, a todos”, manifestó.

Finalmente, expresó su deseo de continuar viviendo esta experiencia junto a su academia.