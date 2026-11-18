Walter Menegatti y la Academia Street Dreamers fueron los encargados de cerrar las presentaciones de este martes 17 de noviembre, interpretando a Redfoo, integrante de LMFAO, al ritmo del éxito “Party Rock Anthem”.

Con una propuesta llena de movimiento, energía y actitud, el equipo buscó demostrar que merece una segunda oportunidad para regresar a la competencia.

El juez Tito Larenti reconoció la similitud de Walter con el personaje que interpretó y valoró la energía que el equipo mantuvo durante su presentación.

Sin embargo, observó algunas dificultades relacionadas con el control de la respiración, especialmente por la exigencia física de cantar y bailar al mismo tiempo.

“Hay que tener cuidado con el tema del aire. Para poder controlar eso debes tranquilizarte en algunos momentos”, recomendó.

Larenti también señaló que los bailarines deben trabajar este aspecto para evitar que el cansancio afecte su desempeño.

La cantante y artista Michelle Csapek, invitada como juez especial, felicitó a Walter por asumir el reto de combinar diferentes habilidades artísticas durante su actuación.

“Felicidades por cantar, bailar y actuar al mismo tiempo. Es un reto manejar el aire”, manifestó.

La artista también destacó el trabajo de Street Dreamers y la manera en que aprovecharon el espacio escénico.

“Me encantó cómo manejaron el escenario. Se arriesgaron a manejar los tiempos, había una variedad de cosas interesantes”, agregó.

Una de las devoluciones más destacadas llegó de Gabriela Zegarra, quien reconoció que Walter comenzó la actuación mostrando cierta ansiedad y nerviosismo.

No obstante, consideró que logró desenvolverse bien en la interpretación de Redfoo.

“Walter, al principio te sentí ansioso y nervioso, pero siento que te manejas bien con el personaje”, expresó.

La juez también elogió el desempeño de los bailarines y destacó la energía colectiva que transmitieron durante la presentación.

“Yo siento que la noche fue del equipo. Me encantó la energía”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer recordó que ya había disfrutado de la presentación original del equipo y destacó los cambios realizados para esta nueva oportunidad.

“La última vez a mí me gustó esta puesta y siento que la mejoraron. Estaba mucho más coordinado, tienen mucha energía”, comentó.

Aunque identificó un momento en el que la intensidad disminuyó, reconoció que los participantes lograron recuperarse y terminar con fuerza.

“Sigan adelante, yo creo en ustedes”, expresó para motivarlos.

Después de escuchar las observaciones del jurado, Walter Menegatti agradeció a los integrantes de su academia por el esfuerzo realizado durante los ensayos.

El participante destacó que, más allá de las coreografías, han construido una relación de amistad y compañerismo que fortalece su trabajo.

“Estoy agradecido con los chicos. Estuvimos ensayando, formamos una amistad y somos un equipo unido”, manifestó.

Además, aseguró que tomaron en cuenta las recomendaciones recibidas anteriormente para presentar una mejor versión de su actuación.