La selección boliviana de fútbol cayó este martes por 2-0 frente a su similar de Ecuador, en un encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

El combinado nacional buscó ordenarse en defensa y apostar por el contragolpe, pero no logró frenar el ímpetu ofensivo de la "Tri" durante la primera mitad. El conjunto local, dirigido por el argentino Marcelo Gallardo, impuso condiciones desde el arranque del compromiso y resolvió el pleito antes del descanso.

El marcador se abrió al minuto 20 por intermedio de Jhon Mercado, quien aprovechó el dominio territorial de los locales para batir la resistencia del guardameta Carlos Lampe. Minutos más tarde, Jordy Caicedo amplió la ventaja para decretar el 2-0 definitivo antes del cierre del primer tiempo.

A lo largo de la etapa inicial, el cuadro ecuatoriano ejerció un claro control del esférico, alcanzando un 71% de posesión y generando cuatro remates directos a portería. Para el complemento, Bolivia intentó adelantar sus líneas en busca del descuento, pero el marcador no volvió a moverse.

Con este resultado, la Verde cierra su presentación en territorio ecuatoriano sumando rodaje internacional frente a un rival que mantiene su racha positiva en duelos directos, tras haber ganado también en los enfrentamientos previos disputados en 2024 (4-0 en Guayaquil por Eliminatorias y 3-1 en un amistoso en Estados Unidos).

Alineaciones del encuentro:

Ecuador: Galíndez; Preciado, Pacho, Porozo, Hincapié; Vite, Sarmiento, Arroyo, Yeboah; Mercado y Caicedo. DT: Marcelo Gallardo.

Galíndez; Preciado, Pacho, Porozo, Hincapié; Vite, Sarmiento, Arroyo, Yeboah; Mercado y Caicedo. DT: Marcelo Gallardo. Bolivia: Lampe; Arroyo, Morales, Cuéllar, Fernández; López, Paniagua, Vaca, Rocha; Terceros y Flores.



